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Американские власти, одобрив применение американской авиации против Крыма, дали согласие на «развязывание ядерной войны». Об этом в понедельник, 22 мая, заявил вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Таким образом чиновник прокомментировал слова представителя Белого дома Джейка Салливана. Штаты отмечают, что не поощряют удары по российской территории. Однако в Америке считают, что «Крым — это Украина».

— По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны, — сказал он.

Мурадов заверил, что российские власти также дадут ответ на поставки американских боевых самолетов Украине, сообщает РИА Новости.

В свою очередь посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США должны понимать, что удары ВСУ по Крыму рассматривались бы как нападение на любой другой российский регион. По мнению дипломата, США уже полностью подчинили себе участников «Большой семерки» в отношении украинского конфликта.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова президента США Джо Байдена о том, что он якобы выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, являются всего лишь блефом. Если бы Вашингтон хотел мира, то поставки оружия на Украину прекратились бы мгновенно.