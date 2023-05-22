Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Постпред Крыма Мурадов заявил, что США одобрили развязывание ядерной войны

Араз Салехов
В мире
Постпред Крыма Мурадов заявил, что США одобрили развязывание ядерной войны
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Американские власти, одобрив применение американской авиации против Крыма, дали согласие на «развязывание ядерной войны». Об этом в понедельник, 22 мая, заявил вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Таким образом чиновник прокомментировал слова представителя Белого дома Джейка Салливана. Штаты отмечают, что не поощряют удары по российской территории. Однако в Америке считают, что «Крым — это Украина».

— По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны, — сказал он.

Мурадов заверил, что российские власти также дадут ответ на поставки американских боевых самолетов Украине, сообщает РИА Новости.

В свою очередь посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США должны понимать, что удары ВСУ по Крыму рассматривались бы как нападение на любой другой российский регион. По мнению дипломата, США уже полностью подчинили себе участников «Большой семерки» в отношении украинского конфликта.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова президента США Джо Байдена о том, что он якобы выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, являются всего лишь блефом. Если бы Вашингтон хотел мира, то поставки оружия на Украину прекратились бы мгновенно.

Украина Крым Россия США
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте