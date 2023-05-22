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Андрей Бочкарев: На территории ТиНАО строятся и проектируются пять новых пожарных депо

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: На территории ТиНАО строятся и проектируются пять новых пожарных депо
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На территории Новой Москвы строятся и проектируются пять новых пожарных депо. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строящиеся объекты находятся в высокой степени готовности. Все четыре пожарных депо планируется ввести в эксплуатацию в этом году, — сказал он.

Строительство близится к финишу в Филимонковском, Новофедоровском, Рязановском и Первомайском поселениях. В свою очередь руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин добавил, что каждое депо включает в себя помещения для пожарной техники и ее обслуживания, пункт связи, комнаты отдыха и многое другое.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего за 11 лет на территории округов построили 11 пожарных депо, также в четыре раза возросло количество пожарных. Это позволило увеличить скорость реагирования на чрезвычайные ситуации.

Водозаборный узел для обеспечения водой пожарного депо возвели в поселении Кленовском. В проект вложили 35,7 миллиона рублей.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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