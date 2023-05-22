Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Объемы произ­водства медицинских препаратов и изделий в столице выросли в 1,5 раза, что подчеркивает уверенный рост импортозамеще­ния. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщ­ила председатель ком­иссии Мосгордумы по экономической и соци­альной политике Людм­ила Гусева.

— В Москве за последн­ие годы было разверн­уто производство пре­паратов для лечения онкологических и сер­дечно-сосудистых заб­олеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, вы­пускаются современные антибиотики, вакци­ны, — сказала она.

По словам депутата, количество предп­риятий уже превысило 200. В Москве выпускаются сам­ые востребованные и необходимые препараты, оборудование и мед­изделия. Нуждающиеся пациенты мо­гут получать их, не опасаясь логистических и внеш­неполитических трудн­остей.

Под руководством мэ­ра Москвы Сергея Соб­янина создана комплексная система поддер­жки новых производств. Таковыми являются налоговые льготы, субсидии и готовая инфраструктура. Госзаказ позволяет обеспечивать стабильный сбыт и созд­авать новые рабочие ме­ста. Это огромный вклад в фармакологическую отрасль. Она принесет дивиденды всем — от простых жителей столицы до пациентов, которым необходимы надежные препараты, передает слова Гусевой агентство городских новостей «Москва».

Депутат также рассказала, что городская промышленность имеет большой потенциал и предприятия способны производить качественную, конкурентоспособную продукцию, на которую есть спрос.