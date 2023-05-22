Людмила Гусева: Cфера производства лекарств и медизделий демонстрирует высокие темпы роста импортозамещения
Объемы производства медицинских препаратов и изделий в столице выросли в 1,5 раза, что подчеркивает уверенный рост импортозамещения. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
— В Москве за последние годы было развернуто производство препаратов для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, выпускаются современные антибиотики, вакцины, — сказала она.
По словам депутата, количество предприятий уже превысило 200. В Москве выпускаются самые востребованные и необходимые препараты, оборудование и медизделия. Нуждающиеся пациенты могут получать их, не опасаясь логистических и внешнеполитических трудностей.
Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина создана комплексная система поддержки новых производств. Таковыми являются налоговые льготы, субсидии и готовая инфраструктура. Госзаказ позволяет обеспечивать стабильный сбыт и создавать новые рабочие места. Это огромный вклад в фармакологическую отрасль. Она принесет дивиденды всем — от простых жителей столицы до пациентов, которым необходимы надежные препараты, передает слова Гусевой агентство городских новостей «Москва».
Депутат также рассказала, что городская промышленность имеет большой потенциал и предприятия способны производить качественную, конкурентоспособную продукцию, на которую есть спрос.