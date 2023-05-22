Московская полиция изъяла восемь килограммов мефедрона у банды наркоторговцев

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Столичные полицейские накрыли нарколабораторию и задержали четверых подозреваемых в незаконном производстве и сбыте наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 22 мая.

Злоумышленников задержали сотрудники МВД при поддержке УФСБ и полицейского спецназа. Ими оказались двое жителей Подмосковья, один из которых организовал площадку по продаже запрещенных веществ, и двое мужчин из Зеленограда. По версии следствия сообщники производили наркотики в арендованном загородном доме в Московской области, после чего продавали вещества при помощи тайников-закладок.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В ходе обысков оперативники изъяли более восьми килограммов мефедрона, а также его прекурсоры, посуду и оборудование для изготовления наркотика. Около трех килограммов изъятых веществ еще не были исследованы и были направлены на экспертизу.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигурантов заключили под стражу.

Другая история, связанная с запрещенными веществами, произошла в аэропорту Шереметьево. Мужчина попытался пронести через таможню более 300 граммов наркотиков. Россиянина, который прилетел в столицу из кубинского города Варадеро, задержали.