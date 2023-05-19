Появились подробности о задержании наркокурьера в аэропорту Шереметьево

Фото: пресс-служба ФТС России

Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

У 43-летнего пассажира в аэропорту Шереметьево нашли два грамма МДМА. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ФТС в пятницу, 19 мая.

После того как россиянин попытался пронести в рюкзаке четыре капсулы красного цвета и две половинки белой таблетки мимо таможенников, его задержали. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиком МДМА.

После этого в квартире подозреваемого провели обыск. Задержанный сам предъявил правоохранителям еще 78,6 грамма того же наркотика, а также 233,13 грамма мефедрона и два грамма кокаина.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

О задержании россиянина, который прилетел из кубинского города Варадеро, стало известно вечером в четверг, 18 мая.