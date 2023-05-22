Глава МАГАТЭ Гросси заявил о «крайне неустойчивой» ситуации на ЗАЭС

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Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС крайне неустойчива. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

— Сегодня утром украинская ЗАЭС в седьмой раз за время конфликта лишилась внешнего электроснабжения, в результате чего для обеспечения снабжения она вынуждена полагаться на аварийные дизельные генераторы; ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне неустойчива, — написал он в Twitter.

Гросси пояснил, что стороны должны договориться о защите станции, поскольку такая нестабильная ситуация не может продолжаться долго.

В связи с отключением Днепровской линии электропередачи (ЛЭП) Запорожскую АЭС перевели на дизельные генераторы. В настоящее время специалисты выясняют причины отключения линии.

В апреле Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской атомной электростанции, которые произошли осенью 2022 года. Он отметил присутствие на ЗАЭС новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных.

В начале апреля украинский ударный беспилотный летательный аппарат польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Целью атаки украинского беспилотника была ЗАЭС.