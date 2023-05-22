Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее «недееспособной организацией»

Фото: Администрация президента РФ

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее «недееспособной организацией». Об этом в понедельник, 22 мая, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Армянский лидер подчеркнул, что Ереван де-юре примет решение о выходе из ОДКБ только в том случае, если Организация покинет армянскую территорию.

— Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности, — цитирует его ТАСС.

В начале апреля Москва обратилась к Еревану с запросом объяснений касаемо участия Армении в совместных учениях с Североатлантическим альянсом (НАТО). Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что США и их союзники прилагают различные усилия к дискредитации сотрудничества стран региона с Россией и впутывают их в различные формы взаимодействия.

В середине марта Пашинян заявил, что республика не планирует выходить из ОДКБ, а также добавил, что есть риски «выхода ОДКБ из Армении». Кроме того, премьер прокомментировал отказ от предложенной Еревану квоты на должность заместителя генсека ОДКБ.