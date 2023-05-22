Финская Gasum расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку газа

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Финская Gasum расторгла контракт на поставку газа с «Газпром экспортом». Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе компании.

— В настоящее время переговоры между Gasum и «Газпром экспортом» завершены. Стороны не смогли разрешить ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом, поэтому Gasum расторг долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО «Газпром экспорт» 22 мая 2023 года, — говорится в заявлении компании.

В мае прошлого года «Газпром экспорт» сообщил Gasum, что поставки природного газа в Финляндию по договору будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 года, в 07:00.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ на бесплатной основе. Таким образом представитель Кремля отреагировал на заявление финской компании Gasum о прекращении поставок газа в ночь с 20 на 21 мая.

До этого Финляндию предупредили, что Россия может прекратить поставки газа в страну 13 мая. Таким образом РФ может ответить на вступление страны в НАТО. Также председатель парламентской группы партии «Истинные финны» Вилле Тавио подтвердил, что политики уже проинформированы о различных вариантах российских контрмер по вступлению Финляндии в альянс.