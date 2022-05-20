Финская компания Gasum заявила, что поставки газа из России прекратятся 21 мая

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Поставки российского газа в Финляндию прекратятся в 07:00 в субботу, 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе финской компании Gasum.

— Во второй половине дня в пятницу, 20 мая, «Газпром экспорт» сообщил Gasum, что поставки природного газа в Финляндию по договору будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 года, в 07:00, — цитирует сообщение компании РИА Новости.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не будет поставлять газ бесплатно.

До этого Финляндию предупредили, что Россия может прекратить поставки газа в страну 13 мая. Таким образом РФ может ответить на вступление страны в НАТО. Также председатель парламентской группы партии «Истинные финны» Вилле Тавио подтвердил, что политики уже проинформированы о различных вариантах российских контрмер по вступлению Финляндии в альянс.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты газа в рубли для «недружественных стран». Это сделано с целью отказа от расчетов в долларах и других иностранных валютах. Согласно документу, Россия будет считать отказ от транзакций в национальной валюте РФ неисполнением обязательств по контрактам с недружественными государствами.