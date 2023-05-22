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Москвичей пригласили принять участие в акции «Активируй праздник»

Лейла Алиева
Город
Москвичей пригласили принять участие в акции «Активируй праздник»
Фото: Unsplash

В столице заработала фотоакция «Активируй праздник», посвященная дню рождения проекта «Активный гражданин».

В рамках акции москвичам предлагается сфотографироваться на фоне городских знаковых объектов в одежде с символикой проекта или с сувенирами с логотипом. После этого участники проекта выберут по три победителя в пяти номинациях: «Активный гражданин в парке», «Активный гражданин в метро», «Культурный активный гражданин», «Активный гражданин в спорте», «Активный гражданин на отдыхе».

Победители получат по 3287 баллов и дополнительную одну тысячу баллов за каждый полный год участия в проекте. Фотографии на конкурс принимаются до 12 июня, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в рамках проекта «Активный гражданин» горожане смогут принять участие во втором этапе голосования за лучшее имя голосового помощника приложения «Моя Москва». По итогам первого этапа в борьбе за победу остались пять имен: Мос, Москва, Маша, Катя и Аня.

Помимо этого, москвичи выберут названия для площади в Хорошево-Мневниках и сквера в Пресненском районе в рамках голосования в «Активном гражданине». На первом этапе голосования горожане предлагали назвать площадь в честь Героя Советского Союза Дмитрия Устинова.

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