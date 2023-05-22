«Города и села будут рушиться»: стало известно жуткое пророчество Ванги на 2023 год

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Недавно в Сети появились новые пророчества болгарской провидицы Ванги на 2023 год. По ее словам, прогноз на этот год весьма неутешителен.

— Города и села будут рушиться от землетрясения и наводнений, природные катаклизмы будут сотрясать землю, повсеместно пронесется смерть, — сказала она.

Ванга заверила, что с этого года мир разделится на бедных и богатых, передает «Мойка78».

Многие великие ясновидцы прошлого сходились во мнении, что весна 2023 года будет наполнена судьбоносными событиями. Что именно предсказывали знаменитые прорицатели и какое будущее ждет мир — в материале «Вечерней Москвы».

С момента смерти болгарской ясновидящей Ванги прошло уже более 25 лет. После своей кончины она оставила множество предсказаний, которые сегодня трактуют самым разным способом. Друг прорицательницы бизнесмен Димитр Гачев поделился ее реальным прогнозом относительно будущего России.

Журналист Сергей Косторной и кум предсказательницы рассказал, что в интернете полно выдумок о том, как ясновидящая потеряла зрение.

Как Ванга получила свои способности и делала предсказания — в материале «ВМ».