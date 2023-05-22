Демограф Крупнов рассказал о снижении рождаемости в России

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В ближайшие 5–7 лет Россию ждет серьезное снижение рождаемости. Об этом сообщил демограф Юрий Крупнов.

Эксперт пояснил, что даже по среднему прогнозу ожидается снижение рождаемости на несколько десятков тысяч человек ежегодно в течение последующих 5–7 лет.

Крупнов уточнил, что в настоящее время на одну российскую семью приходится 1,5 ребенка. Для достижения простого воспроизводства необходимо, чтобы этот показатель составлял 2,15.

Эксперт также добавил, что за два месяца текущего года число разводов превысило количество браков, передает НСН.

Эксперты также сообщили, что пиковые значения мирового населения — это 10,5 миллиарда человек к 2050 году, после чего наступит снижение, а число жителей Италии и Китая сократится вдвое к началу XXII века, передает издание argumenti.ru.

Россия сейчас находится в тяжелом положении, с точки зрения демографии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 19 мая.