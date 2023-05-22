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Вооруженный мужчина ранил четырех человек в драке на юге Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Вооруженный мужчина ранил четырех человек в драке на юге Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Липецкая улица Карта всех событий

На юге столицы вооруженный ножом мужчина ранил четырех человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 22 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел на Липецкой улице 21 мая. Пьяный мужчина ранил четырех человек, после чего бросил нож и скрылся с места преступления. О случившемся очевидцы сообщили в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оказали пострадавшим медицинскую помощь и передали их в руки врачей. Мужчины были госпитализированы.

Подозреваемого оперативно задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. В его отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство».

Другой злоумышленник напал с ножом на сотрудника ФСИН в момент, когда тот пришел проведать молодого человека, посаженного под домашний арест. Потерпевший был госпитализирован, нападавшего задержали и отправили в СИЗО.

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