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Суд арестовал мужчину, который ранил сотрудника ФСИН на юге Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал мужчину, который ранил сотрудника ФСИН на юге Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Кленовый бульвар Карта всех событий

Суд арестовал 18-летнего молодого человека, который напал с ножом на сотрудника ФСИН на юге города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 19 мая.

По ее словам, сам подозреваемый просил оставить его под домашним арестом.

Его обвиняют по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Свою вину молодой человек признал.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— Обвиняемый пояснил, что, испытывая в отношении инспектора агрессию, прошел на кухню, взял нож и в коридоре квартиры напал на сотрудника правоохранительного органа сзади. Выхватив нож, он нанес удар в шею инспектора, получив сопротивление, нанес еще несколько ударов в живот, — отметила Нефедова.

За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа юноше может грозить пожизненный срок.

Преступление, о котором идет речь, произошло вечером в среду, 17 мая. Сотрудник ФСИН прибыл в квартиру к подозреваемому по делу о нанесении тяжких телесных повреждений на Кленовом бульваре, чтобы проверить, как тот соблюдает домашний арест. 18-летний молодой человек напал на инспектора с ножом, ранил его и сбежал.

Пострадавшего госпитализировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Той же ночью беглеца задержали.

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