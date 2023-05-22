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Приметы и советы

В Минобороны РФ сообщили о нанесении ракетного удара по аэродрому Днепр

Павел Иванов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Общество
В Минобороны РФ сообщили о нанесении ракетного удара по аэродрому Днепр
Фото: Минобороны РФ

В ночь на 22 мая был нанесен удар по объектам на аэродроме Днепр. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

— Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Удар пришелся по объектам на аэродроме Днепр. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что в результате удара были уничтожены ангары с вооружением, авиационная техника и позиция подготовки ракет. Кроме того, в нескольких районах населенных пунктов Тимковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области были пресечены террористические действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил Telegram-канал Минобороны России.

Ранее украинский телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в Днепропетровске. Всю ночь в городе звучала воздушная тревога.

В ночь на 20 мая более десяти взрывов прогремело в Киеве. С таким сообщением выступили очевидцы. Они рассказали, что в городе в эту ночь оказалось шумно. В Киеве работала система ПВО.

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