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Взрыв произошел в Днепропетровске

Юлия Курганова

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Взрыв произошел в Днепропетровске
Фото: shutterstock

Взрыв прозвучал в Днепропетровске на Украине. Об этом сообщил в понедельник, 22 мая, Telegram-канал телеканала ТСН.

— Взрыв раздался в Днепре, — говорится в публикации.

Через 15 минут канал снова сообщил о серии взрывов в городе.

В настоящее время в Днепропетровской и нескольких других областях, а также в Киеве прозвучала воздушная тревога, сообщает РИА Новости.

В ночь на 20 мая более десяти взрывов прогремело в Киеве. С таким сообщением выступили очевидцы. Они рассказали, что в городе в эту ночь оказалось шумно. В Киеве работала система ПВО.

В Киеве, где в ночь на 9 мая в очередной раз объявили воздушную тревогу, прогремел взрыв. Никаких подробностей больше не приводилось. Украинские издания не уточняли, в каком именно районе украинской столицы мог прогреметь взрыв, были ли при этом пострадавшие и разрушения.

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