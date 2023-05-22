Сергей Собянин и Андрей Воробьев объявили о внедрении «МЭШ» в школы Московской области

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В школы Московской области внедрили библиотеку МЭШ. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Соответствующий документ подписали глава города и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— С Московской областью у нас целый ряд направлений, по которым мы двигаемся совместно. Это и экология, и транспорт, и обеспечение водоснабжением, энергетикой и так далее. И сегодняшнее подписание соглашения о создании единой платформы электронного образования - это еще один шаг по совместной работе, которая дает синергию, дополнительные возможности как Москве, так и Московской области. Это большой плюс учителям, родителям и учащимся Подмосковья и Москвы, — сказал Собянин.

Глава города подчеркнул, что в настоящее время шесть миллионов человек по всей стране пользуются библиотеками МЭШ. По словам Воробьева, система сможет помочь двум миллионам школьников в Москве и области, передает Агентство городских новостей «Москва».

Столичные учителя и психологи записали видеоролики с разборами всех заданий ЕГЭ по всем предметам. В библиотеке МЭШ доступно 332 видеоразбора заданий ЕГЭ и 120 советов учителей. Они рассказывают о нюансах процедуры экзамена по тому или иному предмету.

Новые функции ввели на информационном портале «Справка МЭШ». Инновации сделают сервис удобнее, а также позволят повысить качество представленных материалов.

Правительство Москвы утвердило приоритетные планы развития столичного образования на 2023 год. С сентября этого года в Москве начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования. Столичные технологии и наработки теперь станут использовать по всей России.