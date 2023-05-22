«Повышение чувствительности»: как магнитные бури влияют на здоровье и технику

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В понедельник, 22 мая, и среду, 24 мая, жители планеты испытают на себе влияние двух магнитных бурь. На что эти процессы влияют и какую опасность несут для человека, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

По словам специалиста Института астрономии РАН Дмитрия Вибе, у Солнца начинается 25-й цикл активности, который сопровождается усилением различных процессов на теле звезды.

— Усиливаются вспышки на Солнце. Такие выбросы вызывают геомагнитные штормы силой от пяти баллов и выше. Пик начавшейся бури ожидается в период с 23-го по 25-е число, — пояснил эксперт.

В целом магнитные колебания могут продлиться четверо суток. Несколько заметных вспышек на Солнце уже зафиксировали накануне, некоторые почти достигли класса X.

Во вторник, 23-го числа, земное поле успокоится и раздражающие факторы прекратятся, но уже 24 мая вновь произойдет очередная буря.

Эксперт отметил, что единственными для землян последствиями могут стать повышение чувствительности к изменению геомагнитной обстановки у людей с болезнями сердца. Следовательно, этот период им лучше провести в спокойствии, избегая стресса.

Магнитные бури также способны создать перепады напряжения в трансформаторах, повлиять на работу предохранителей или полностью отключить энергосеть.

Также бури негативно сказываются на работе GPS-навигаторов, а также образовывают электрический ток в предметах, состоящих из металла.