Ирландия первой в мире введет этикетки о вреде для здоровья на алкоголе

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Ирландия станет первой страной в мире, которая начнет маркировать алкоголь этикетками с информацией о вреде для здоровья. Соответствующий закон подписал ирландский министр здравоохранения Стивен Доннелли в понедельник, 22 мая.

— Благодаря этой информации мы можем принять обоснованное решение о собственном потреблении алкоголя. Упаковка других продуктов питания и напитков уже содержит информацию о вреде для здоровья и при необходимости предупреждения о вреде для здоровья, — заявил он.

По словам министра, маркировка алкоголя приводит эту сферу к устоявшимся нормам. После принятия закона поставщики алкогольных напитков будут вынуждены отображать информацию и предупреждение на упаковке продукта.

Кроме того, маркировка будет направлять потребителей на сайт Управления здравоохранения Ирландии для получения дополнительной информации об употреблении алкоголя, передает The Guardian.

Недавно стало известно, что запрет на продажу любой содержащей алкоголь продукции молодежи до 21 года поддерживают 73 процента опрошенных россиян. Еще 36 процентов считают, что необходимо вообще запретить продавать молодежи до 21 года не только крепкие напитки, но и вообще любой алкоголь.

16 мая член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал запретить продажу любого алкоголя молодежи до 21 года.