Московское региональное отделение СЖР и госмузеи заключат соглашения о сотрудничестве

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В пресс-центре «Московского Комсомольца» три государственных музея подпишут соглашения о сотрудничестве с Московским региональным отделением Союза журналистов России (СЖР). Подписание соглашения пройдет 24 мая 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе СЖР.

Уточняется, что в соглашении примут участие Государственный музей Л. Н. Толстого Министерства культуры России, Государственный музей А. С. Пушкина и Московский государственный музей С. А. Есенина.

Как сообщает пресс-служба, документ призван поддерживать культурное пространство России, продвигать историческое и культурное наследие, а также пропагандировать культурно-исторические ценности в СМИ. Согласно пунктам соглашения, московское региональное отделение СЖР задействует все имеющиеся у него ресурсы для оказания помощи по информированию общества о деятельности музеев-партнеров и мероприятиях, которые они организовывают.

— Крайне важно качественно и грамотно проводить информационную кампанию, которая освещала бы деятельность музеев в нашей стране, — отметил генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого Сергей Архангелов.

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