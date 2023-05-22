WhatsApp разрешит редактировать сообщения в течение 15 минут после отправки

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В мессенджере WhatsApp* появилась функция редактирования сообщения в течение 15 минут с момента отправки. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба мессенджера.

— Чтобы у вас было больше контроля над своими переписками, мы добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Теперь вы сможете легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите «Изменить» в появившемся меню. Сделать это можно в течение 15 минут после отправки, — говорится в заявлении.

Отмечается, что в случае редактирования сообщения пользователь увидит только конечный вариант и слово «Изменено». При этом история правок будет скрыта от получателя, передает РИА Новости.

Также стало известно, что WhatsApp введет функцию, благодаря которой можно будет добавлять подписи к пересылаемым сообщениям. Помимо этого, разработчики WhatsApp добавили возможность создавать стикеры с использованием объектов из «Apple Фото».

Кроме того, в мессенджере появятся новые анимированные эмодзи. Они будут добавлены из библиотеки Lottie.

В мессенджере впервые за последние несколько лет сменился интерфейс приложения. На изменения обратили внимание некоторые пользователи бета-версии WhatsApp под номером 2.23.8.4 на Android.

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