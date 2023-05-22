Концерт Димы Билана отменили в Кемерове

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Концерт певца Димы Билана, запланированный на 23 июня в Кемерове, отменили. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе ЛД «Кузбасс», в котором должно было пройти мероприятие.

— К нашему сожалению, сольный концерт Димы Билана «Гладиатор», который должен был состояться 23 июня в Ледовом дворце, по независящим от нас причинам перенесен на неопределенный срок, — говорится в сообщении.

Приобретенные билеты будут действительны на следующие актуальные даты, о которых организаторы сообщат позднее. Также у купивших билеты на концерт Билана есть возможность вернуть потраченные средства, говорится на официальной странице ЛД в социальной сети «ВКонтакте».

Сам певец пока никак не прокомментировал причину, по которой не состоится его выступление.

Недавно стало известно, что три запланированных на май концерта лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили в Узбекистане. Даты новых концертов певицы будут известны в июне, а все проданные билеты будут действительны.

В апреле Тольятти стал седьмым городом России, в котором отменили концерт Дианы Арбениной. После отмены концертов Арбенина обратилась к поклонникам в социальных сетях.