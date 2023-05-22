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Мосприрода показала обнаруженную в парке «Измайлово» краснокнижную лесную куницу

Евгений Силаев
Город
Мосприрода показала обнаруженную в парке «Измайлово» краснокнижную лесную куницу
Фото: Telegram/ Мосприрода

Специалисты обнаружили в природно-историческом парке «Измайлово» лесную куницу, занесенную в Красную книгу под второй категорией редкости. Фото зверька в понедельник, 22 мая, опубликовала пресс-служба Мосприроды.

Отмечается, что куницу не было видно последние три года. Примечательно, что специалисты заметили зверька вместе с участниками орнитологического кружка «Пернатые +».

Лесная куница ведет древесный скрытный образ жизни. Обычно зверек прячется в дупле дерева, а по веткам перемещается только во время поиска пищи. В ее рацион входят землеройки, грызуны, белки, птицы, ящерицы и насекомые.

— Ранее лесную куницу специалисты Мосприроды встречали в природно-историческом парке «Битцевский лес», заказниках «Зеленоградский», «Теплый Стан», «Южное Бутово», — говорится в Telegram-канале «Мосприрода».

Недавно редкую птицу из надзорного списка Красной книги Москвы заметили в природно-историческом парке «Измайлово». На зеленых территориях столицы появился дубонос.

Также на природных территориях столицы специалисты Мосприроды отметили начало активности рыжих лесных муравьев, занесенных в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Так, было обнаружено три больших муравейника: два в экологическом парке «Северное Бутово» и один в природно-историческом парке «Битцевский лес».

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