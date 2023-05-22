Человек пострадал в крупном ДТП в центре Москвы

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Москва, Шмитовский проезд Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись в районе Шмитовского проезда. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 22 мая, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», в аварии пострадал минимум один человек. Сейчас на месте ДТП перекрыто движение на левом и среднем рядах. Подробности происшествия уточняются.

Другое ДТП с двумя автомобилями произошло 20 мая. Две машины столкнулись на Северо-Восточной хорде напротив улицы Хлобыстова. В результате один из них загорелся.

Еще одно ДТП произошло на северо-востоке Москвы на МКАД 18 мая. Столкнулись несколько автомобилей. Авария произошла на внешней стороне 82-го километра МКАД. Из-за ДТП было затруднено движение. Для проезда доступны были только две полосы. Позднее движение по данному участку дороги восстановили.