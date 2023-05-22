Путин поручил ввести лимит в миллиард долларов на покупку валюты для сделок за рубежом

Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин распорядился ввести лимит на покупку валюты для сделок с иностранцами. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля в понедельник, 22 мая.

Распоряжение адресовано Банку России (ЦБ РФ) совместно с Правительством страны. Они должны выполнить поручение до 1 июня 2023 года.

— Обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более одного миллиарда долларов США на покупку резидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в целях последующего зачисления иностранной валюты на счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках, для осуществления расчетов по сделкам, которые совершаются на основании разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, Банка России и (или) Минфина России, определив при необходимости перечень случаев, при которых такой лимит не применяется, — говорится в тексте поручения.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад. Они не смогут снять более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро.

По мнению эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, в этом году стоит сберегать свои средства в юане и гонконгском долларе. Он отметил, что в РФ увеличивается привлекательность валют дружественных государств в связи с санкционной политикой ряда стран.