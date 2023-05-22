Госдеп США назвал поставки Киеву истребителей F-16 приоритетом Вашингтона

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Поставка американских истребителей F-16 Украине является приоритетом для США. Об этом в понедельнике, 22 мая, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

— Это (поставки боевых самолетов — прим. «ВМ») приоритет для нас, и мы приступим к имплементации в предстоящие месяцы, — заявил он.

Однако Миллер не уточнил, когда именно украинские военные получат истребители и какие еще страны будут участвовать в их поставках, передает РИА Новости.

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл сообщил, что после поставок Киеву F-16 будут базироваться на Украине.

Соединенные Штаты Америки и их союзники в обозримом будущем определят сроки передачи Украине истребителей F-16 Falcon.

Действительно ли страны Запада готовы передать Украине истребители и может ли это оказать влияние на ход конфликта, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.