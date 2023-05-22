Мишустин прилетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом стало известно в понедельник, 22 мая.

Российский премьер проведет в Китае две встречи с правительством республики. Сначала он планирует выступить на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. На следующий день у Мишустина запланированы мероприятия в Пекине, передает РИА Новости.

Недавно президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос о заключении с Китаем соглашения по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор». Выполнить задачу необходимо до 1 октября этого года. Подписание договора должно пройти в рамках мер, направленных на ускорение темпов реализации проектов на Дальнем Востоке.

Китайские дипломаты часто делают неоднозначные и даже противоречивые заявления в отношении России. Из-за этого понять, какую именно позицию занимает Пекин, довольно сложно. И все же для нашей страны Китай — союзник или осторожный партнер? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.