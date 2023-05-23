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Приметы и советы

Врачи перечислили продукты, которые являются «заклятыми врагами» тромбоза

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Врачи перечислили продукты, которые являются «заклятыми врагами» тромбоза
Фото: shutterstock

Врачи сообщили, что полезные вещества, витамины и микроэлементы в составе ряда продуктов могут значительно улучшить состояние здоровья пациентов, у которых имеется риск появления тромбоза.

Медики рассказали, что закупорка сосудов, именуемая как тромбоз, может стать причиной инсульта или инфаркта. По их словам, добавление в рацион питания хурмы, зелени, черной фасоли и миндаля поможет уберечься от этого заболевания.

Хурма богата веществами, которые полезны для сердца. Также витамины помогут защитить организм от вирусов. Фасоль хороша за счет пищевых волокон, железа, магния и калия. Потребление этих продуктов уменьшает концентрацию липидов, что благоприятно сказывается на сосудах.

Миндаль богат веществами, снижающими холестерин. Идеальная норма — 10-20 орехов в день. В свежей зелени много хлорофилла, витаминов и минералов, сообщается на портале Weixin.

Врачи добавили, что действовать нужно комплексно, а потому внимание необходимо обратить и на образ жизни — наличие спорта и отсутствие вредных привычек. Кроме того, следует контролировать питьевой режим, распорядок сна, уровень стресса и регулярно проходить обследование.

Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали о часто игнорируемом симптоме, который может быть предвестником тромбоза.

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