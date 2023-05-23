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Две машины столкнулись на 1-ом километре МКАД

Юлия Курганова
Происшествия
Две машины столкнулись на 1-ом километре МКАД
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, МКАД, 1-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 1-го километра МКАД столкнулись два автомобиля. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Движение в районе ДТП затруднено, — сказано в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Позже сообщили, что проезжая часть освобождена, движение полностью восстановлено.

22 мая две легковых машины и трактор столкнулись на юго-востоке столицы. Авария произошла на Волгоградском проспекте, 138, корпус 1.

В другом ДТП три автомобиля столкнулись в районе Шмитовского проезда. В аварии пострадал минимум один человек. На месте ДТП было перекрыто движение на левом и среднем рядах.

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