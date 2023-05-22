Два автомобиля и трактор столкнулись на юго-востоке Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, Волгоградский проспект, 138к1 Карта всех событий

Две легковых машины и трактор столкнулись на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 22 мая, сообщил источник в экстренных службах города.

Авария произошла на Волгоградском проспекте, 138, корпус 1.

В настоящее время трех человек осматривают медики прибывшей на место происшествия скорой помощи.

В другом ДТП три автомобиля столкнулись в районе Шмитовского проезда. В аварии пострадал минимум один человек. На месте ДТП было перекрыто движение на левом и среднем рядах.

Еще одно ДТП произошло на северо-востоке Москвы на МКАД 18 мая. Столкнулись несколько автомобилей. Авария произошла на внешней стороне 82-го километра МКАД. Из-за ДТП было затруднено движение. Для проезда были доступны только две полосы. Позднее движение по данному участку дороги восстановили.