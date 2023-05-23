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Магнитные бури в мае: будет ли снова полярное сияние в Москве

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Магнитные бури в мае: будет ли снова полярное сияние в Москве
Фото: Pixabay

22 мая на Земле была зарегистрирована мощная магнитная буря. В последний раз такая повышенная солнечная активность была зафиксирована 24 апреля текущего года. Тогда магнитные бури спровоцировали возникновение полярного сияния в центральной части России. И это редкое явление могли наблюдать не только жители Петербурга, но и Москвы. Повторится ли подобное на этот раз, выясняла «Вечерняя Москва».

По словам специалиста Института астрономии РАН Дмитрия Вибе, магнитные бури и возникновение полярного сияния не так уж и связаны.

— Понимаете, северное сияние возникает лишь в том случае, если солнечный ветер вступает в контакт с магнитным полем Земли, — сказал эксперт.

Частицы, заряженные током, которые проникли ветром с Солнца, направляются в сторону магнитных полюсов нашей планеты, и, сталкиваясь с водородом, азотом и кислородом, высвобождают световую энергию.

Она, по словам спикера, и создает сияние. Следовательно, чем сильнее солнечный ветер, тем больше частиц он принесет и тем ярче будет полярное сияние, продолжил Вибе.

Но есть и обратная история — если солнечный ветер будет недостаточно сильным, тогда северного сияния не случится, заверил спикер.

Одних лишь магнитных бурь недостаточно для того, чтобы вызвать полярное сияние, заключил собеседник «ВМ».

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