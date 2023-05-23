Врач Тяжельников порекомендовал в период магнитных бурь отказаться от авто

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, почему в период магнитных бурь следует уменьшить количество выпитых чашек кофе.

Он сообщил, что для смягчения воздействия магнитных бурь нужно контролировать артериальное давление и упорядочить режим питания.

— Следует ограничить употребление жареного и мучного, снизить количество и улучшить качество съеденного. Пить больше чистой воды, свести до минимума потребление соли, крепкого чая, кофе, — порекомендовал медик.

По его словам, эти напитки нужно заменить травяным чаем или настоем.

Тяжельников рассказал, что людям с низким давлением следует принимать средства для повышения тонуса, например, настойку лимонника.

Он отметил, что нужно избегать физических нагрузок, стрессов, употребления спиртного. В такие дни следует быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, которые требуют концентрации внимания, передает РИА Новости.

22 мая на Земле была зарегистрирована мощная магнитная буря. В последний раз такая повышенная солнечная активность была зафиксирована 24 апреля текущего года. Тогда магнитные бури спровоцировали возникновение полярного сияния в центральной части России. И это редкое явление могли наблюдать не только жители Санкт-Петербурга, но и Москвы. Повторится ли подобное на этот раз, выясняла «Вечерняя Москва».