Москвичей пригласили на день финансовой грамотности, посвященный инвестициям

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Покровский бульвар, 11с6 Карта всех событий

В столице пройдет день финансовой грамотности, посвященный инвестициям. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

— Гостей мероприятия ждут лекции и мастер-классы практикующих специалистов, финансовые консультации и познавательные выставки. Совсем скоро жители смогут приобрести зеленые облигации Москвы для населения — надежный и выгодный инструмент, который подойдет новичкам, — рассказала она.

Мероприятия пройдут 1 июня с 14:00 на базе Центра культур Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

На портале «Открытый бюджет города Москвы» также появились материалы об инвестиционной грамотности. Пользователи смогут узнать все самое важное о ценных бумагах и способах получения дохода, а также поймут, на что обратить внимание при покупке и продаже облигаций.

Недавно горожанам рассказали, как защитить свои финансы в цифровом пространстве. Лекция прошла в рамках проекта «Финансовая грамотность в московских библиотеках».