«Лейкерс» с Леброном не прошел в финал NBA

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«Денвер» обыграл в Лос-Анджелесе «Лейкерс» со счетом 113:111. «Наггетс» завершил финальную серию Западной конференции всухую — 4:0.

«Денвер» стал третьим коллективом в карьере американского баскетболиста Леброна Джеймса, обыгравшей его команду с подобным счетом. «Денвер» вышел в финал НБА. Команда впервые за 47 сезонов в лиге первенствуют в конференции и станут участником финальной серии плей-офф.

В сегодняшней игре Джеймс отметился 40 очками (15 из 25 с игры, 4 из 7 — трехочковые), 10 подборами и девятью передачами. На счету форварда также два совершенных перехвата.

В августе 2022 года форвард команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» согласился на пролонгацию двухлетнего максимального контракта с калифорнийским клубом на сумму 97,1 миллиона долларов. Действующее соглашение 37-летнего спортсмена с «озерниками» подходит к концу после сезона 2022/23. Благодаря новой сделке Джеймс не выйдет на рынок свободных агентов следующим летом.

Казанский баскетбольный клуб УНИКС впервые стал победителем Единой лиги ВТБ, обыграв в финальной серии «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Матч завершился со счетом 98:89 в пользу казанской команды.