Мишустин спрогнозировал рост товарооборота между Россией и Китаем в 2023 году

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Товарооборот между Россией и Китаем по итогам текущего года может достичь 200 миллиардов долларов. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов, — приводит его слова РИА Новости.

Накануне Мишустин прибыл в Китай на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках встречи стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, в частности взаимодействие в промышленности.

В период с января по апрель 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 41,3 процента и составил 73,15 миллиарда долларов. Согласно предоставленным данным, за данный период Китай вывез в РФ товаров на 33,686 миллиарда долларов, что на 67,2 процента больше, чем в 2022 году.

Недавно президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос о заключении с Китаем соглашения по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор». Выполнить задачу необходимо до 1 октября этого года. Подписание договора должно пройти в рамках мер, направленных на ускорение темпов реализации проектов на Дальнем Востоке.