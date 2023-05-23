Украинская армия пыталась вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении
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Вооруженные силы Украины предприняли попытку вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении. Однако российская армия не позволила им этого сделать. Об этом во вторник, 23 мая, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
— На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции, — сказал он.
Из-за артиллерийского удара ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике, сообщает РИА Новости.
В ночь на 22 мая был нанесен удар по объектам на аэродроме Днепр. Также в Минобороны уточнили, что в результате удара были уничтожены ангары с вооружением, авиационная техника и позиция подготовки ракет.
Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» назвал новые цели ВС РФ после освобождения Артемовска. Он предположил, что Россия продолжит освобождение населенных пунктов в новых регионах. Это связано с тем, что по Конституции РФ они являются частью страны.