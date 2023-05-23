Politico: Украина может получить истребители F-16 уже к осени

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Украина может получить американские истребители F-16 уже к осени. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в сфере обороны в Центральной Европе.

У чиновника спросили, реально ли для Киева получить F-16 к осени:

— Я думаю, да, — ответил он.

Еще один восточноевропейский дипломат также не исключил такую возможность, передает издание.

Накануне официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что поставка американских истребителей F-16 Украине является приоритетом для США. Однако Миллер не уточнил, когда именно украинские военные получат истребители и какие еще страны будут участвовать в их поставках.

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл сообщил, что после поставок Киеву F-16 будут базироваться на Украине.

Действительно ли страны Запада готовы передать Украине истребители и может ли это оказать влияние на ход конфликта, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.