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Пользователи сообщают о сбоях в работе «Ростелекома»

Полина Пашкина
Общество
Пользователи сообщают о сбоях в работе «Ростелекома»
Фото: Unsplash

Пользователи «Ростелекома» массово жалуются на сбои в работе оператора связи. В частности, некоторые клиенты не могут зайти на зарубежные порталы. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

В пресс-службе компании объяснили, что проблемы могут быть связаны с техническими затруднениями, которые наблюдаются на одной из европейских площадок обмена трафиком.

— Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам. Подключены резервные международные каналы связи. Сети «Ростелекома» в России работают в штатном режиме, — приводит сообщение пресс-службы ПАО «Ростелеком» агентство городских новостей «Москва».

Пользователи сервиса такси «Яндекс Go» столкнулись со сбоями с определением геопозиции. В связи с этим в приложении будут дополнительно предлагать пассажирам проверить адрес начала поездки.

12 апреля в России начал работу отечественный аналог сервиса Downdetector, получивший название «Мониторинг сбоев». Разработкой ресурса занялся «Главный радиочастотный центр», являющийся одним из подразделений Роскомнадзора.

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