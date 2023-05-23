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Mash: В Брянской области объявлен сигнал «Эдельвейс» по сбору правоохранителей

Араз Салехов
Происшествия
Mash: В Брянской области объявлен сигнал «Эдельвейс» по сбору правоохранителей
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Власти Брянской области объявили сигнал «Эдельвейс» по общему сбору сотрудников правоохранительных органов. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

Усиление вводится в четырех районах области: Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском, сообщает Telegram-канал Mash.

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных аппарата ВСУ в области. Он подчеркнул, что оперативные службы уточняют причиненный ущерб на земле.

Также глава региона сообщил о продолжающейся зачистке Белгородской области от украинской диверсионно-разведывательной группы. Он подчеркнул, что жителям Грайворонского округа пока не стоит возвращаться в свои дома по соображениям безопасности.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».

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