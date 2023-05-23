Системы ПВО сбили беспилотники в Белгородской области

Фото: Минобороны РФ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных аппарата ВСУ в Белгородской области. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, — сказал он.

Гладков в своем Telegram-канале подчеркнул, что оперативные службы уточняют причиненный ущерб на земле.

Также глава региона сообщил о продолжающейся зачистке Белгородской области от украинской диверсионно-разведывательной группы. Он подчеркнул, что жителям Грайворонского округа пока не стоит возвращаться в свои дома по соображениям безопасности. По его словам, информацию о том, когда станет безопасно, власти сразу доведут до населения.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».