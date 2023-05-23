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Глава ГУР Буданов анонсировал контрнаступление ВСУ в ближайшее время

Араз Салехов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Глава ГУР Буданов анонсировал контрнаступление ВСУ в ближайшее время
Фото: gur.gov.ua

Украинская армия готова к ожидаемому в ближайшее время контрнаступлению. Об этом во вторник, 23 мая, заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью NHK.

— Все, что я могу сказать, это то, что оно скоро начнется, — сказал он.

При этом успешность контрнаступления будет зависеть от количества поставляемого вооружения. По мнению Буданова, ВСУ нуждаются в большем количестве оружия и боеприпасов, передает издание.

Обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман заявил, что Украина и ее президент Владимир Зеленский столкнулись с растущим давлением после саммита G7. По его словам, западным странам станет тяжело помогать киевскому режиму, когда контрнаступление ВСУ провалится.

Французская газета Pais пишет, что Европейский союз выразил обеспокоенность тем, что поддержка Украины со стороны США может начать ослабевать. Вашингтон дал ясно понять, что поддержка Киева — не бездонный мешок, а результаты в борьбе с Россией имеют огромное значение для сохранения единства и продолжения американской поддержки.

Почему Запад прекратит помогать Украине и чем это закончится — в материале «Вечерней Москвы».

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