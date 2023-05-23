Андрей Бочкарев: Получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы в Новой Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, поселение Сосенское, улица Большое Понизовье, 9 Карта всех событий

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1 150 мест на территории Новой Москвы. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новое здание рассчитано на 46 классов начальной, основной и средней школы. В здании школы создана безбарьерная среда, — сказал он.

Общая площадь здания составляет около 24,5 тысячи квадратных метров. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко напомнил, что Комитет уделяет особое внимание качеству работ на объектах образования.

В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что в общей сложности в жилом комплексе «Саларьево парк» запланированы шесть школ, а также ряд детских садов. Здание построено в поселении Сосенское по адресу: улица Большое Понизовье, дом 9.

Москва предоставила застройщикам в аренду 3,6 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов — строительства двух детских садов, школы и образовательного комплекса.

Москва завершила строительство учебного корпуса на 350 школьников в Некрасовке. Здание построили за счет бюджета города и передали школе № 1366.