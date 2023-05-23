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Приметы и советы

Павел Дуров опубликовал новые снимки и раскрыл секрет своего богатства

Лейла Алиева
Общество
Павел Дуров опубликовал новые снимки и раскрыл секрет своего богатства
Фото: TechCrunch / CC BY 2.0.

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров поделился в личном блоге новыми снимками, сделанными в Саудовской Аравии.

На фотографиях миллиардер позирует в полуобнаженном виде на фоне замка Каср аль-Фарид.

— Самодисциплина — это ключ к здоровью, богатству и счастью, — сопроводил Дуров цитатой публикацию.

По данным Forbes, основатель Telegram стал самым обедневшим за прошлый год миллиардером из России. Его состояние в 2023 году оценивается в 11,5 миллиарда долларов. С прошлогоднего третьего места он опустился на десятую строчку.

10 апреля сообщалось, что американский предприниматель, глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск потерял за неделю 14,5 миллиарда долларов. Его состояние оценивалось в 187,9 миллиарда долларов. Капитал Маска уменьшился на фоне того, что среди инвесторов выросло беспокойство о возможной нерентабельности Tesla.

Издание Forbes также сообщило, что Москва стала одним из трех городов в мире по совокупному состоянию миллиардеров. Российская столица также заняла шестое место в мире по количеству проживающих миллиардеров.

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