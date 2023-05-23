Заммэра Сергунина подвела итоги творческого фестиваля «Московская студенческая весна»

Фото: Пресс-служба КОСиМП

Больше трех тысяч студентов из 80 вузов приняли участие в VIII Открытом фестивале «Московская студенческая весна». Об этом во вторник, 23 мая, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— На гала-концерте все финалисты показали высокий уровень мастерства. Восемь коллективов и исполнителей получили Гран-при фестиваля. Еще 183 команды и участника-солиста стали лауреатами. Самым творческим вузом признан Российский университет транспорта, — рассказала она.

По словам заместителя московского мэра, участники фестиваля продемонстрировали свои таланты в 52 коллективных и сольных номинациях по 10 направлениям: хореографии, вокалу, театральному искусству и другим.

В этом году впервые проводились внутривузовские и окружные этапы конкурса. Победителей определило жюри из более чем 50 экспертов: популярных певцов, финалистов фестивалей прошлых лет, преподавателей и авторов культурных проектов.

По итогам фестиваля была сформирована делегация из 89 студентов, которая будет представлять Москву на «Российской студенческой весне». Финал пройдет в Перми с 26 мая по 1 июня.

Кроме того, столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры вместе с «Москвариумом» проведет ежегодный экофестиваль «Горизонт». Первые мероприятия пройдут 27 мая на Северном речном вокзале.

В Библиотеке иностранной литературы с 22 по 27 мая пройдут Дни славянских культур. Мероприятия ознаменуются фестивалем «СЛАВный день». Кроме того, впервые в событии примут участие представители балканских стран.