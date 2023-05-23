Евросоюз представил Брюсселю счет на 10 миллиардов евро для компенсации поставок оружия Украине
Европейский союз представил Брюсселю счет на 10 миллиардов евро для компенсации поставок оружия Украине. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
— Страны-члены предоставили нам счета на 10 миллиардов евро, что значительно больше, чем ожидалось, — сказал он.
Средства были выделены из Европейского фонда мира для компенсации части стоимости поставок. Изначальная сумма в 3,5 миллиарда евро дошла до 10 миллиардов, передает ТАСС.
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал контрнаступление ВСУ в ближайшее время. При этом успешность контрнаступления будет зависеть от количества поставляемого вооружения. По мнению Буданова, ВСУ нуждаются в большем количестве оружия и боеприпасов.
Французская газета Pais пишет, что Европейский союз выразил обеспокоенность тем, что поддержка Украины со стороны США может начать ослабевать. Вашингтон дал ясно понять, что поддержка Киева — не бездонный мешок, а результаты в борьбе с Россией имеют огромное значение для сохранения единства и продолжения американской поддержки.
Почему Запад прекратит помогать Украине и чем это закончится — в материале «Вечерней Москвы».