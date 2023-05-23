Евросоюз представил Брюсселю счет на 10 миллиардов евро для компенсации поставок оружия Украине

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Европейский союз представил Брюсселю счет на 10 миллиардов евро для компенсации поставок оружия Украине. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

— Страны-члены предоставили нам счета на 10 миллиардов евро, что значительно больше, чем ожидалось, — сказал он.

Средства были выделены из Европейского фонда мира для компенсации части стоимости поставок. Изначальная сумма в 3,5 миллиарда евро дошла до 10 миллиардов, передает ТАСС.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал контрнаступление ВСУ в ближайшее время. При этом успешность контрнаступления будет зависеть от количества поставляемого вооружения. По мнению Буданова, ВСУ нуждаются в большем количестве оружия и боеприпасов.

Французская газета Pais пишет, что Европейский союз выразил обеспокоенность тем, что поддержка Украины со стороны США может начать ослабевать. Вашингтон дал ясно понять, что поддержка Киева — не бездонный мешок, а результаты в борьбе с Россией имеют огромное значение для сохранения единства и продолжения американской поддержки.

Почему Запад прекратит помогать Украине и чем это закончится — в материале «Вечерней Москвы».