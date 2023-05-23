Сборная Камеруна по футболу отказалась от товарищеского матча с Россией

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Сборная Камеруна по футболу отказалась от проведения товарищеской игры с российской сборной. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», камерунские власти запретили команде играть с российскими футболистами. Матч должен был пройти 15 июня в Москве на стадионе «Лужники».

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. Решение будет действительно «до дальнейшего уведомления». Данные меры были приняты бюро совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА.

Накануне Международная федерация футбола (ФИФА) продлила до июня 2024 года разрешение приостанавливать контракты с клубами из России и с Украины. До 1 июля 2023 года игроки, желающие приостановить контракт, должны уведомить об этом свои клубы в письменной форме.

В середине апреля стало известно, что российская сборная отказалась от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Сейчас активно ведутся переговоры о возможной замене турнира CAFA другими соревнованиями.