Пришедшие в столичный пункт отбора контрактников рассказали о своем желании защищать Родину

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Родные и близкие поддержали россиян, желающих пойти служить в ряды российской армии. Об этом заявили пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту.

Пункт расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Будущие контрактники решили отправиться на военную службу из-за желания помочь знакомым, которые уже проходят службу в зоне СВО.

— Долг наш такой. Родина много нам что дала, и мы обязаны ей отдать должное. Близкие родственники переживают, но с моим решением они согласились полностью, — сказал один из них.

Еще один гражданин, решивший пойти служить, сказал, что это уже второй его контракт.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.