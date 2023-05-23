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В районе Люблино снесли самострой возле здания гостиницы

Евгений Силаев
Город
В районе Люблино снесли самострой возле здания гостиницы
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В районе Люблино пристройку к зданию гостиницы признали незаконной и снесли. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Объект располагался по адресу: улица Верхние поля, дом 39. Специалисты установили, что рядом со зданием площадью 763 квадратных метра появилась пристройка. Таким образом площадь нежилых помещений увеличилась на 60 квадратных метров.

— Увеличение площадных характеристик объекта проведено незаконно, разрешение на строительство или реконструкцию не оформлялось. В настоящее время земельный участок освобожден, завершаются работы по вывозу строительного мусора, — рассказал Бобров.

Он отметил, что на соседнем участке были обнаружены шесть объектов самостроя. В настоящий момент незаконные постройки снесены усилиями пользователя участка.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Район Люблино Снос Самострой
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