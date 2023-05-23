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RusVesna: ВС РФ пошли в наступление для взятия Авдеевки в клещи

Араз Салехов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
RusVesna: ВС РФ пошли в наступление для взятия Авдеевки в клещи
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России наступают в районе Донецка. Они пытаются взять Авдеевку в клещи. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили российские военкоры.

— Тяжелые бои под Донецком: Армия России наступает, стремясь взять Авдеевку в клещи, — говорится в материале.

При этом украинская сторона также сообщает об успехах ВС РФ на Авдеевском направлении: россияне освободили две лесопосадки и часть лесополосы с двумя перекрестками, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Утром 23 мая украинская армия предприняла попытку вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении. Однако российская армия не позволила им этого сделать. Из-за артиллерийского удара ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» назвал новые цели ВС РФ после освобождения Артемовска. Он предположил, что Россия продолжит освобождение населенных пунктов в новых регионах. Это связано с тем, что по Конституции РФ они являются частью страны.

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