Тело пропавшей в Свердловской области школьницы нашли в реке

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В Слободо-Туринском районе Свердловской области было найдено тело 15-летней школьницы. За несколько дней до этого она пропала без вести. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета России.

Уточняется, что пропавшую школьницу несколько дней искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Девочка была из неполной семьи, в которой всего было шестеро детей. Школьница была младшей из них.

Тело девочки было обнаружено в реке Туре. Подробности происшествия не разглашаются. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства гибели школьницы, передает портал «Екатеринбург Онлайн».

19 мая спасатели нашли тело музыканта Аристарха Ухтомского, пропавшего в акватории реки Волги в марте. Его обнаружили на территории Костромской области. Поиски другого пропавшего без вести продолжаются.

31 января водолазы обнаружили тело девочки, которая пропала в Павловском Посаде после прогулки. Тело погибшей обнаружили в 200 метрах от того места, где ребенок провалился под лед.